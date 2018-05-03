Недбалість під час військової служби: Через пожежу в Балаклії відкрили справу
Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі, яка почалася на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії Харківської області.
Про це повідомив заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Розпочато провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред) КК України. Розслідування веде поліція", - сказав Зубко
Він додав, що військова прокуратура Харківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво.
Як повідомлялося, станом на 20.30 територія арсеналу зброї в Балаклії Харківської області задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.
Раніше повідомлялося, що підривні роботи на території арсеналу зброї в Балаклії Харківської області 3 травня не проводили, причини загорання ще з'ясовують.
3 травня вдень загорілася трава на території технічного майданчика, де відбувається очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після події 2017 року.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація про надзвичайну ситуацію на території колишнього сховища у Балаклії надійшла близько 14:00 – і за тривогою підняли весь особовий склад поліції Балаклійського району.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що авіація ДСНС о 16:50 приступила до гасіння пожежі в Балаклії за дорученням президента.
Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.
Станом на 17:00, від ДСНС на місці події працювало 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.
Вдень стало відомо про нову пожежу на арсеналі в Балаклії, неприбрані снаряди вибухали – і частина мешканців евакуювалася.
Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.
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