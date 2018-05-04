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Силовики назвали версії нової пожежі в Балаклії

П'ятниця, 4 травня 2018, 12:44
Силовики назвали версії нової пожежі в Балаклії

Серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії на Харківщині розглядають загоряння сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

Про це на брифінгу в Києві заявив начальник озброєння Збройних сил Микола Шевцов.

Він повідомив, що після пожежі 2017 року наразі залишаються нерозмінованими менше 30% технічної території, яка займає 228 гектарів.

"Попередньо розглядається декілька причин виникнення пожежі 3 травня: загорання сухої трави на території, що не була очищена від вибухонебезпечних предметів, шляхом потрапляння під гусениці пожежного танка сторонніх предметів: підривників, чи елементів пороху, що спричинили загорання, також – попадання іскри від вихлопної труби пожежного танка на боєприпас", – розповів Шевцов.

"Ще одна версія – дія сонячних променів які спричинили запалювання вибухонебезпечних предметів", – додав він він.

У Балаклії станом на 8 ранку 4 травня ситуація, за даними ДСНС, була контрольована, спостерігалося незначне тління 4 осередків.

Як повідомлялось, прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі, яка почалася 3 травня на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії Харківської області.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред) КК України. Розслідування веде поліція

Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Частина мешканців евакуювалася.

Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

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Валентина Романенко, УП
Теми: пожежаХарківська область
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