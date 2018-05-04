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Націоналісти затримали в Києві бразильця, який воював за "Л/ДНР"

П'ятниця, 4 травня 2018, 17:09
Націоналісти затримали в Києві бразильця, який воював за Л/ДНР
Facebook

Представники націоналістичних організацій схопили у Києві громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який, за даними журналістів, воював на боці незаконних угруповань "Л/ДНР".

Вони доправили його до управління Служби безпеки України, повідомляє у Facebook один із учасників "рейду" Євген Карась.

 
нацкорпус

Представники організацій "Національний корпус", С14 та "Традиції і порядок" кажуть, що спецслужби діють неефективно, тому вони втрутилися.

Слідчі СБУ пізніше вийшли і забрали Лусваргі всередину.

Раніше 4 травня представники "Національного корпусу" заявили, що прийшли до чоловічого Свято-Покровського Голосіївського монастиря УПЦ МП перевірити, чи дійсно Лусваргі проживає там, але бразильця не виявили.

Напередодні журналісти програми Радіо Свобода Донбас.Реалії виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРСБУнаціоналістиС14Київ
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