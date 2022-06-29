Шахраї пограбували українців на 100 млн грн під виглядом оформлення соцвиплат з ЄС – ОГП

Затримано групу шахраїв, які виманили в українців 100 млн грн, пропонуючи залишити банківські реквізити на фейкових веб-ресурсів для соцвиплат, що імітували офіційні урядові сайти України та ЕС.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, група осіб шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян України, які намагались отримати фінансову допомогу від країн ЄС. У період дії воєнного стану вони створили ряд фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС".

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Деталі: Авторизуючись, українці на сайтах заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги.

Після цього ділки списували з банківських карток гроші, які потім розподіляли між собою.

Роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано, слідчі встановлюють всіх учасників злочинної схеми.