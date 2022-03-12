Виключити Росію з Інтерполу закликають адміністрацію Байдена у США

Незалежне урядове агентство США закликає адміністрацію Джозефа Байдена домагатися остаточного виключення Росії з Інтерполу, а не просто призупинення членства.

Джерело: CNN із посиланням на лист Комісії з безпеки і співпраці в Європі, направлений генпрокурору США Мерріку Гарланду та держсекретарю Ентоні Блінкену

Деталі: Раніше цього тижня генеральний прокурор Меррік Гарланд приєднався до міністрів юстиції кількох союзних країн, щоб вимагати від Інтерполу негайно припинити доступ Росії до своїх систем, повідомив речник міністерства юстиції Ентоні Колі.

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У п’ятничному листі Комісії з безпеки і співробітництва в Європі схвалено кроки, які США зробили до цього часу, але додається, що адміністрація повинна закликати до постійного призупинення членства Росії в Міжнародній організації кримінальної поліції.

Дослівно: "Ми закликаємо вас використовувати позицію США в Інтерполі (і, зокрема, у Виконавчому комітеті Інтерполу та його Консультативній групі з фінансових питань), щоб дати зрозуміти, що будь-яка бездіяльність проти зловживань Росії в Інтерполі матиме серйозні наслідки для внеску США до бюджету Інтерполу та юридичних імунітетів Інтерполу в Сполучених Штатах".

Передісторія:

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Через війну Росії проти України Велика Британія разом із союзниками вимагає від Інтерполу відключити РФ від його системи. За негайне припинення доступу Росії до систем організації виступають Британія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

В Інтерполі заявили, що всі запити від московського бюро Інтерполу будуть попередньо перевірятися на відповідність правилам організації, але не виключили РФ із Міжнародної організації кримінальної поліції

Довідка: Якщо Росію відсторонять від Інтерполу, це заборонить країні подавати запити на розшук, але не видалить попередні запити з системи.

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