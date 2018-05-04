Геращенко: Бойовики хочуть 80 "своїх" в обмін на 15 в’язнів-українців
Бойовики ОРДЛО, контрольовані Росією, вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.
Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній групі у Мінську, нардеп Ірина Геращенко.
"Представники ОРДЛО, повністю контрольовані РФ, включають цих росіян в списки "ополчєнцев", вимагають від української сторони негайного звільнення беркутівців, терористів, росіян, вимагають передати їм більше 80 злочинців і говорять, що віддадуть нам не більше 15 наших громадян. Це неприйнятно", - написала вона.
Геращенко відзначила, що обговорення питання обміну заручниками у Мінську 4 травня було безрезультатним.
"Ми так і не почули відповіді від представників РФ на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою задля звільнення українців-політв’язнів Кремля", - додала нардеп.
За її словами, 4 травня українська сторона зробила „компромісну пропозицію для звільнення українців в ОРДЛО" і додала, що якби було бажання з іншої сторони, то „наступний етап звільнення відбувся б дуже швидко".
"Ми до нього (звільнення заручників – ред.) готові", - підсумувала Геращенко.
Як відомо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Тристороння контактна група щодо Донбасу на зустрічі 4 травня в Мінську визначить параметри чергового великого обміну полоненими.
Зокрема, співголова Росії в контактній групі Борис Гризлов заявляв про чергову "можливість великого обміну найближчим часом" за форматом "всіх на всіх".