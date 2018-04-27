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У Росії кажуть про можливість нового "великого обміну" з Донбасом

П'ятниця, 27 квітня 2018, 14:59
У Росії кажуть про можливість нового великого обміну з Донбасом

Тристороння контактна група щодо Донбасу на зустрічі 4 травня в Мінську визначить параметри чергового великого обміну полоненими.

Про це повідомило Interfax.ru джерело в групі з організації переговорів.

"Формулу й дату обміну буде визначено на зустрічі контактної групи в Мінську 4 травня. Поки конкретики немає. Сторони готують свої пропозиції", – сказав співрозмовник агентства.

"Мови про обмін у форматі всіх на всіх немає", - додав він.

За словами джерела, "обмін буде знову проходити за списками".

"Контактній групі належить визначити точну кількість людей з кожного боку, а профільній підгрупі – надати списки", – сказав співрозмовник "Інтерфаксу".

Водночас, співголова Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив: "Я думаю, що найближчим часом буде чергова можливість великого обміну".

"Ми готуємо (на 4 травня –ред.) можливість обміну за форматом "всіх на всіх", але зрозуміло, що це буде покроковий обмін. "Всіх на всіх" складно – вивіряються списки", – сказав він, цитує "РИА Новости".

Гризлов вважає, що головне – витримати пропорцію:

"Я вважаю, що приблизна кількість затриманих у пропорції один до п'яти, тобто на території збройних сил України, так назвемо, в п'ять разів більше, ніж на території республік".

За такою логікою, на п'ятьох затриманих з українського боку має відбутися обмін на одного жителя Донбасу.

Представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Ірина Геращенко відмовилася коментувати "Українській правді" слова Гризлова.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиДонбасРосіяМінські угоди
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