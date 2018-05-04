Порошенко ветував новий закон про дипслужбу

Президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон "Про дипломатичну службу".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, відповідний законопроект (№7322) 4 травня президент повернув зі своїми пропозиціями.



Ці пропозиції до проекту закону на сайті ВР наразі відсутні.



Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому – 5 квітня 2018 року.

Закон мав вступити в силу через 6 місяців після його публікації.