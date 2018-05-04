Порошенко ветував новий закон про дипслужбу

Президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон "Про дипломатичну службу".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, 4 травня відповідний законопроект №7322 президент повернув зі своїми пропозиціями.

Як зазначив президент у своїх пропозиціях, закон передбачає визначення спецмісій як тимчасових, що представляють Україну і направляються Україною до іншої держави, а повноваження з визначення статусу, завдань та функцій місій пропонується надати Кабінету міністрів.

"Здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави покладено на президента України (п.3 ч.1 статті 106 Конституції), а Кабінет міністрів України забезпечує здійснення зовнішньої політики держави, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади (пп.1, 9 статті 116)", - зазначив Порошенко.

За словами глави держави, ці два положення "не дозволяють підписати закон та потребують узгодження із законодавством".

Також Порошенко заявив, що закон про дипслужбу не може бути підписаний, оскільки передбачає обов'язкове проведення консультацій у профільному комітеті ВР для внесення главою МЗС подання президенту про призначення надзвичайних і повноважних послів України, постійного представника при міжнародній організації, представника України при міжнародній організації, глави Місії України при міжнародній організації.

За його словами, така норма не відповідає конституційно визначеним статусу та повноваженням парламентських комітетів.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому – 5 квітня 2018 року.

Закон мав вступити в силу через 6 місяців після його публікації.