Порошенко ветував новий закон про дипслужбу

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П'ятниця, 4 травня 2018, 20:23

Президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон "Про дипломатичну службу".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, відповідний законопроект (№7322) 4 травня президент повернув зі своїми пропозиціями.

Ці пропозиції до проекту закону на сайті ВР наразі відсутні.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а в другому і в цілому – 5 квітня 2018 року. 

Закон мав вступити в силу через 6 місяців після його публікації.

Теми: Порошенко Верховна Рада законодавство МЗС
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