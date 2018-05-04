Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Ми зараз завершуємо процес розрахунків. І на скільки саме потрібно підвищувати вартість проїзду, підрахують фахівці-економісти", - сказав він.

Кличко пояснив, що переглянути тариф необхідно, щоб транспортна інфраструктура столиці „продовжувала функціонувати без збоїв".

І додав, що відтермінування підвищення вартості проїзду призводить до того, що міська влада не може оновлювати транспортний парк і платити гідні зарплати транспортникам.

Водночас, за словами Кличка, пільги для окремих категорій населення будуть збережені.

"Збережеться безкоштовний проїзд для пенсіонерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних родин. Соціально вразливі групи будуть однозначно захищені", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві планується підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень з 15 липня.

У міській адміністрації пообіцяли обов'язково винести це питання на громадське обговорення.

У липні 2017 року Київська адміністрація також піднімала ціни на проїзд: у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень.

Причинами підняття тарифів на проїзд називали зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.