Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

П'ятниця, 4 травня 2018, 20:43
Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Ми зараз завершуємо процес розрахунків. І на скільки саме потрібно підвищувати вартість проїзду, підрахують фахівці-економісти", - сказав він.

Кличко пояснив, що переглянути тариф необхідно, щоб транспортна інфраструктура столиці "продовжувала функціонувати без збоїв".

І додав, що відтермінування підвищення вартості проїзду призводить до того, що міська влада не може оновлювати транспортний парк і платити гідні зарплати транспортникам.

Водночас, за словами Кличка, пільги для окремих категорій населення будуть збережені.

"Збережеться безкоштовний проїзд для пенсіонерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних родин. Соціально вразливі групи будуть однозначно захищені", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві планується підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень з 15 липня.

У міській адміністрації пообіцяли обов'язково винести це питання на громадське обговорення.

У липні 2017 року Київська адміністрація також піднімала ціни на проїзд: у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень.

Причинами підняття тарифів на проїзд називали зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Українська правда
Теми: Київтранспорттарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: