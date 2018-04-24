У КМДА хочуть почути думку киян щодо підвищення цін на проїзд

У Київській міській держадміністрації заявили, що детально вивчать можливість підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці і пообіцяли обов'язково винести це питання на громадське обговорення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Столична влада розглядає можливість підвищення вартості проїзду у громадському транспорті загального користування, однак про остаточні цифри можна буде говорити лише після ретельного вивчення цього питання, враховуючи економічну обґрунтованість", - сказав він.

"Крім того, відповідний проект розпорядження обов’язково буде винесений на громадське обговорення для вивчення думки киян", – додав Поворозник.

За його словами, у разі зміни вартості проїзду, пільговий проїзд для категорій мешканців столиці, які сьогодні мають на це право, буде збережено.

Також заступник київського мера зазначив, що тариф на проїзд у тому числі складається і з собівартості перевезення, а це – зарплата працівників транспортних підприємств, витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, обслуговування та ремонт рухомого складу.

Раніше повідомлялося, що у Києві планується підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень з 15 липня.

У липні 2017 року Київська адміністрація також піднімала ціни на проїзд: у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень.

Причинами підняття тарифів на проїзд називали зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.