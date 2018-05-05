Українця Мовенка в окупованому Криму засудили до 2 років ув'язнення

Гагарінський районний "суд" окупованого Севастополя засудив обвинуваченого у екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років ув'язнення в колонії-поселенні.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Перед оголошенням вироку Мовенко попросив "суд" "винести справедливе рішення".

Згідно з рішенням "суду", Мовенко інкримінували ч. 2 ст. 280 Кримінального кодексу РФ ("публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності") за кілька коментарів у групі "Крим – Україна" у соцмережі "ВКонтакте".

Його етапують до СІЗО Сімферополя.

Адвокат українця Оксана Железняк повідомила, що вирок оскаржать.

Раніше російський прокурор запросив два роки умовно обвинуваченому в екстремізмі Мовенку.

Міністерство закордонних справ України опротестувало рішення "суду" в Севастополі.

"Висловлюємо протест щодо "рішення" окупаційної влади засудити Ігоря Мовенко до двох років колонії-поселення. Політичне рішення. Боремося за звільнення", – написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

Висловлюємо протест щодо "рішення" окуп влади засудити І.Мовенка до 2 років колонії-поселення.Політичне рішення. Боремось за звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 4, 2018

У березні Мовенко в Гагарінському районному "суді" Севастополя заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року співробітники ФСБ прямо з роботи вивезли Ігоря Мовенка і побили.

7 вересня того ж року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили, замість цього в Гагарінському районному "суді" Севастополя відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".