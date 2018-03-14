На судилищі окупантів українець розповів про звірства ФСБ

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Середа, 14 березня 2018, 13:01

Кримчанин Ігор Мовенко в Гагарінському районному "суді" Севастополя заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.

Про це повідомив у Facebook активіст Українського культурного центру в Криму Михайло Батрак, який був присутній на судилищі.

"Усі слідчі дії які проводили зі мною співробітники ФСБ, супроводжувалися побоями, а також постійними погрозами мені і моїй родині", - процитував він слова Мовенка.

 
Ігор Мовенко
Фото: "Радіо Свобода"

Батрак розповів, що дебати сторін призначені на 21 березня.

Він нагадав, що Мовенка звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за коментар в соціальній мережі "ВКонтакте" в групі "Крим - Україна".

"За версією слідства, коментар Ігоря носить ворожий характер щодо Росії і щодо учасників так званої "Російської весни", - написав активіст.

Як відомо, в грудні 2016 року співробітники ФСБ прямо з роботи вивезли Ігоря Мовенко і побили.

7 вересня того ж року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили, замість цього в Гагарінському районному "суді" Севастополя відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".

Українська правда
Теми: Крим окупація суд
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