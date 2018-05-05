Стрілянина у міськраді Нікополя: поліція відкрила ще 2 провадження

Поліція Нікополя Дніпропетровської області відкрила ще 2 провадження через сутички й стрілянину на сесії міськради 4 травня.

Про це "Радіо Свобода" повідомили в міському відділі поліції.

"Після звернення із заявою міського голови Нікополя Андрія Фісака було відкрите провадження за статтею 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством), після заяви депутата міськради Олександра Рибакова – за частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб)", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, загалом відкрили 4 кримінальні провадження.

Раніше поліція інформувала про відкриття проваджень за за ст.293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У мерії Нікополя вечері 4 травня заявили, що "сесія міської ради була цілеспрямовано зірвана людьми, особи яких встановлюють правоохоронні органи".

"Дії осіб, які зірвали сесію, були направлені на дестабілізацію ситуації та незаконний спосіб зміни влади у місті. У сесійному залі лунали погрози депутатам міської ради, які переросли в сутички із застосуванням фізичної сили", – повідомила прес-служба мерії.

Водночас представники "Правого сектора" на прес-конференції увечері 4 травня заявили, що в сесійній залі сесії постріли здійснювали двоє депутатів – Олександр Рибаков і Вадим Колесник.

"Ми вимагаємо провести ретельне й оперативне розслідування дій цих депутатів, а також відсторонити цих депутатів від їхньої депутатської діяльності. Також ми звертаємось до керівництва обласної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій поліції.

Якщо в найкоротший термін наші вимоги не будуть виконані, то ми залишаємо за собою право здійснювати безпосереднє народовладдя і виправляти ситуацію", – підкреслила прес-секретар обласного штабу НВР "Правий сектор" Ляля Євтушенко.

Як повідомлялось, 4 травня на позачерговій сесії міськради в Нікополі планували розглянути ті питання, які не вдалося розглянути на черговій сесії 27 квітня, яку зірвали через відмову депутатів розглядати склад обраної нещодавно Громадської ради.



Тепер активісти теж прийшли до сесійної зали.



Коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники "Правого сектора". У залі почалися бійки.



Потім активісти піднялися на трибуну і заблокували міського голову.

За словами очевидців, учасники протесту одягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет із кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою.

Рибаков дістав пістолет і здійснив кілька пострілів. Ніхто з присутніх не постраждав.

Відео з каналу Youtube Viktor Artemenko