ООС: Бойовики з артилерії обстріляли житлові будинки Зайцевого

У районах Майорська, Авдіївки, Новгородского, Сокільників та Старогнатівки бойовики 5 разів застосували заборонене озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 5 травня.

"Російсько-терористичні війська близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади", - йдеться у звіті.

"Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат", - підкреслили у прес-центрі.

За даними розвідки, бойовики за минулу добу втратили 3 чоловіка загиблими та 3 поранених.

"Під час бойових дій трьох наших військовослужбовців поранено. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає. Станом на 7.00 ранку 5 травня втрат немає", - наголосили в ООС.