Порошенко підписав дозвіл ОТГ сіл приєднуватися до великих міст

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Як повідомляє прес-служба президента, документ був прийнятий Верховною Радою 3 квітня.

Закон дозволяє добровільне приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського (АР Крим), обласного значення, а також визначає порядок такого приєднання.

"Документом закладаються основи вирішення низки питань, пов’язаних із розбудовою інфраструктури великих міст та можливості скористатися результатами соціально-економічних, культурних та інших проектів, які здійснюються за рахунок видаткової частини міського бюджету значної частини населення відповідних сіл та селищ, які працюють у місті і сплачують до його бюджету податки", - повідомили в прес-службі.

Там наголосили, що від об’єднання в одну територіальну громаду виграє як місто-центр, так і села та селища, що є його "супутниками".

Для мешканців останніх стануть доступними більш якісні соціальні, адміністративні, інші послуги, які надаються з місцевого бюджету. Великі міста отримують нові території для розбудови, в тому числі комфортних зелених жилих районів.

Крім того, таке об’єднання стане потужним поштовхом для розвитку приміської інфраструктури: автодоріг, транспорту тощо, зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, 3 березня у селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх проголосували за приєднання селища до Києва.