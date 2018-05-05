ЄС і США обурилися масовими затриманнями в Росії

Євросоюз закликає російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майі Косьянчич.

"Затримання більш ніж тисячі демонстрантів та насильство, яке російська влада застосовувала проти них сьогодні, загрожують основним свободам вираження поглядів, об'єднань та зібрань у Російській Федерації. Затримання журналістів також загрожує свободі ЗМІ. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми сподіваємось, що вони будуть захищатися, а не руйнуватися", - заявили в Євросоюзі.

У заяві підкреслюється, що навіть якщо деякі демонстрації не були дозволені у місці, де вони відбулися, це не може виправдати жорстокість міліції та масові арешти.

ЄС закликав російську владу в повній мірі дотримуватися міжнародних зобов'язань для захисту зазначених прав та негайно звільнити мирних демонстрантів та журналістів.

У свою чергу, речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що "Сполучені Штати засуджують затримання в Росії сотень мирних протестувальників і вимагають негайно звільнити їх".

The United States condemns #Russia’s detention of hundreds of peaceful protestors and calls for their immediate release. Leaders who are secure in their own legitimacy don't arrest their peaceful opponents for protesting. — Heather Nauert (@statedeptspox) May 5, 2018

"Лідери, впевнені у своїй легітимності, не арештовують своїх мирних опонентів за протести", ‒ написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, за даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.