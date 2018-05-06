В НАЗК озвучили зарплату нового керівника

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул отримав 96 тисяч 527 грн зарплати за квітень поточного року.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці агентства в facebook.

"За квітень 2018 року Олександру Мангулу було нараховано 119 909 грн (за першу половину місяця 57 143 грн і за другу половину 62 766 грн). З вказаної суми було утримано 21 584 грн податку на доходи фізичних осіб, а також 1799 грн військового збору. Загальна сума виплати становила 96 527 грн, в першій половині місяця 46 000 грн і в другій половині 50 527 грн", - повідомили в НАЗК.

Зазначається, що надалі щомісячна заробітна плата, що буде нараховуватись та виплачуватись голові Національного агентства становитиме орієнтовно таку суму.

В агентстві також повідомили, що з грудня 2016 року премії голові та членам НАЗК не виплачуються.

Нагадаємо, 28 березня члена НАЗК Олександра Мангула було обрано головою агентства.

Попередня керівниця агентства Наталія Корчак склала з себе повноваження у зв’язку із закінченням 2-річного терміну роботи на посаді.

Як повідомлялось, 5 квітня 2017 року в Раді депутати змусили Корчак зізнатися, за що вона виписувала собі премії.

Згідно зі звітом Рахункової палати, премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався залежно від посад працівників – від 25-200% посадового окладу у червні до 450% - у грудні 2016 року.

У липні 2016 року Корчак нарахували 165,5 тисяч гривень премії. У середньому премія колишньої голови НАЗК становила 49,3 тисячі гривень на місяць.