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Під Києвом знову вибух, постраждала одна особа

Неділя, 6 травня 2018, 07:29

У Петропавлівській Борщагівці прогримів вибух, постраждав чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

"В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці прогримів вибух. Постраждав чоловік", - йдеться в повідомленні.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Імовірно вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо. Біля місця інциденту множинні сліди крові.

На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.

Раніше повідомлялося, що 5 травня близько 00:45 у Києві на Куренівці по вул.Кирилівська, 117 стався вибух, одна людина загинула. Згодом в поліції повідомили, що на місці інциденту було вилучено посвідчення учасника бойових дій

"Українська правда" в Threads

Теми: Київвибух
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