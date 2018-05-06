У Петропавлівській Борщагівці прогримів вибух, постраждав чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

"В ніч на 6 травня на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці прогримів вибух. Постраждав чоловік", - йдеться в повідомленні.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:10. Імовірно вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо. Біля місця інциденту множинні сліди крові.

На місці працювала слідчо-оперативна група і медики.

Раніше повідомлялося, що 5 травня близько 00:45 у Києві на Куренівці по вул.Кирилівська, 117 стався вибух, одна людина загинула. Згодом в поліції повідомили, що на місці інциденту було вилучено посвідчення учасника бойових дій.