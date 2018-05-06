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ООС: 1 військового поранено, ЗСУ завдали втрат окупантам

Неділя, 6 травня 2018, 07:56
ООС: 1 військового поранено, ЗСУ завдали втрат окупантам

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил найбільш інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкине.

Про це повідомляє штаб ООС

Застосування російсько-окупаційними військами артилерії та мінометів, порівняно з попередніми днями, зменшилось. Противник 9 разів за добу застосовував заборонене озброєння.

На застосування противником мінометів, артилерії, танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку.

Як повідомляється, окремі підрозділи українських військ провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.

Під час бойових дій минулої доби одного українського військовослужбовця поранено. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, ще один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, 6 окупантів загинуло, 4 поранено.

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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