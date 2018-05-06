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Навального відпустили, суд 11 травня

Неділя, 6 травня 2018, 10:26

Тверський суд Москви 11 травня розгляне адміністративну справу опозиціонера Олексія Навального, затриманого на акції протесту в Москві в суботу.

Як повідомила "Інтерфаксу" адвокат Фонду боротьби з корупцією Вероніка Полякова, Навального "відпустили до суду".

Раніше Полякова повідомила агентству, що Навального звинувачують у повторному порушенні порядку організації публічного заходу (ч. 8 ст. 20.2 КпАП РФ).

Сам опозиціонер уточнив у своєму Twitter, що на нього склали два адміністративних протоколи - за ст. 20.2 і ст. 19.3 КпАП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

За словами Навального, його випустили близько половини на першу ночі в неділю.

Як повідомлялося, адміністративний протокол про повторне порушення правил організації публічного заходу було також складено відносно затриманого на акції в суботу координатора московського штабу Навального Миколи Ляскіна.

Останнього, за словами його прес-секретаря Олени Слєсаревої, доставили до ВВС "Тверське" і залишили в поліції до розгляду справи, який відбудеться в понеділок у Тверському суді Москви.

Як повідомлялося, 5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не були узгоджені з владою.

За даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяакції
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