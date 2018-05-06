Міністр розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії

Минулого опалювального сезону було оформлено 1 мільйон житлових субсидій для громадян з високим рівнем матеріального забезпечення або з тіньовими доходами.

Такі дані повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, за даними міністерства, субсидіями скористалися 23,4 тис. домогосподарств у будинках площею більше 200 кв. м, а також 28,5 тис. домогосподарств у квартирах площею більше 120 кв. м.

Крім того, субсидії оформили ще 925 тис. домогосподарств, до складу яких входили особи, які декларували повну відсутність доходів.

Як зазначив міністр Андрій Рева, ситуація, коли платники податків утримують таких субсидіантів, є несправедливою та неприйнятною.

"Метою прийняття 329-ої постанови Кабінету Міністрів є мотивація населення легалізувати свої трудові відносини, зробити систему призначення субсидій адресною та здійснити верифікацію для можливості впровадження монетизації програми житлових субсидій", – заявив Рева.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

Економічна правда