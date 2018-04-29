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У Мінсоці пояснили, що робити тим, хто може втратити субсидію

Неділя, 29 квітня 2018, 15:32

Близько 15-20% отримувачів субсидій у зв’язку з введенням нових правил потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії.

Про це повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба міністерства.

"Цим людям просто треба звернутися до органів соцзахисту і подати пакет документів – заяву та декларацію – аби визначити право на субсидію. Тим, у кого статки не змінюються, які нічого не купували і у складі сімей немає працездатних осіб, які декларують відсутність доходу, – право на субсидію зберігається автоматично", - сказав Музиченко.

Як повідомлялося, 27 квітня Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

28 квітня директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги з початку нового опалювального сезону.

Українська правда

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Теми: субсидіїМінсоцполітики
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