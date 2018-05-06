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У Москві пройшов ще один мітинг "проти інавгурації Путіна"

Неділя, 6 травня 2018, 19:50

У Москві на Суворівській площі пройшла акція "Лівого фронту" Сергія Удальцова проти інавгурації Володимира Путіна.

Як повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані МВС РФ, участь в акції взяли 180 осіб.

Разом з тим за даними організатора мітингу, участь у ньому взяли 1000 осіб, а за оцінкою кореспондента "Дождя", на мітинг прийшли 300-350 осіб.

Зазначається, що проведення акції протесту було погоджено з владою.

На Суворівській площі встановили рамки металошукачів, також тут встановили імпровізовану сцену, з якої акцію відкрили невеликим музичним концертом. Уздовж Суворовської площі встановили металеві огорожі.

Учасники мітингу принесли з собою плакати і банери з антиурядовими гаслами.

Координатор руху "Лівий фронт" Сергій Удальцов повідомляв, що на мітингу "планують обговорити інавгурацію президента, яка запланована на 7 травня, а також формування нового складу уряду, вибори, що пройшли у березні, озвучити вимоги до зміни виборчого законодавства та торкнутися теми подій 6 травня 2012 року на Болотній площі.

 
 
 
ФОто - Дождь

Нагадаємо, 5 травня у Москві і багатьох містах РФ пройшли акції протесту проти інавгурації Путіна "Він нам не цар", організовані соратниками Олексія Навального.

У Москві мітинг завершився масовими затриманнями, загалом на акціях поліція затримала близько 1600 осіб.

Теми: Росіяакції
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