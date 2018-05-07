Організатором нападу на ветерана АТО Вербича є громадянин РФ - СБУ

СБУ встановила, що організатором нападу на АТОвця-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

"Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Всі фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває", - йдеться у повідомленні.

"Встановлено, що більшість нападників виїхала до Харкова, де за інформацією СБУ була затримана працівниками поліції", - заявили у прес-центрі.

Водночас адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик у коментарі "Громадському" заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу. Її везуть до Києва для обрання запобіжного заходу.

"Так. Тільки одна із затриманих причетна до нападу. Це точна інформація. Я говорила з начальником карного розшуку. Її везуть на Київ. 7-8 травня має вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу", - сказала Фещик.

Посилаючись на слова слідчого поліції, адвокат зазначила, що інші затримані особи не причетні до скоєння злочину.

"Дівчина у них просто проживала, ніби інші навіть в Києві ніколи не були, - їх затримали, але відпустили. Щодо того, чи зізналась жінка у скоєному, не можу сказати, бо не бачила матеріалів справи", - додала вона.

За словами адвоката, щодо місцезнаходження інших 4 нападників поки немає інформації.

Як повідомлялось, у Харкові затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.