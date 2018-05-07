ООС: 80 обстрілів, 1 військовий загинув

За минулу добу ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася - бойовики 80 разів обстріляли українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр ООС станом на 7:00 7 травня.

"Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкіне. Російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь з артилерії та мінометів, 2 рази з танку", - наголосили у прес-центрі.

Підкреслюється, що підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону.

"Під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на Горлівському напрямку. На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту.

Після короткого вогневого зіткнення, резервна група переслідувала противника, під час якого трьох бойовиків було знищено на лінії зіткнення", - підкреслили в ООС.