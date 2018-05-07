НАЗК внесло припис Супрун

НАЗК винесло припис виконуючій обов’язки міністра охорони здоров’я Уляні Супрун через конфлікт інтересів у її підопічного.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Нацагентство прийняло рішення про внесення припису в.о. міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун стосовно директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Олександра Ларіна", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК заявляють, що Ларін не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, адже в його підпорядкуванні протягом тривалого часу була дружина.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службове розслідування та притягнути винну особу до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав припис від НАЗК через підлеглого начальника "Перлини Прикарпаття".