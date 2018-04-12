Аваков отримав припис НАЗК через начальника "Перлини Прикарпаття"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав припис від Нацагенства з питань запобігання корупції через підлеглого з медцентру МВС.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
"НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України "Перлина Прикарпаття" Петра Іванишина", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням НАЗК, Іванишин не передав належні йому права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.
Тож припис внесли у зв’язку з конфліктом інтересів.
Також НАЗК винесло припис голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського.
Нацагентство вимагає від Авакова і Камуза провести службові розслідування та притягти винних осіб до відповідальності.
В січні НАЗК винесло припис директору НАБУ Артему Ситнику стосовно його заступника Гізо Углави за результатами перевірки декларацій останнього за 2015 та 2016 роки.