Аваков отримав припис НАЗК через начальника "Перлини Прикарпаття"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав припис від Нацагенства з питань запобігання корупції через підлеглого з медцентру МВС.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України "Перлина Прикарпаття" Петра Іванишина", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням НАЗК, Іванишин не передав належні йому права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

Тож припис внесли у зв’язку з конфліктом інтересів.

Також НАЗК винесло припис голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського.

Нацагентство вимагає від Авакова і Камуза провести службові розслідування та притягти винних осіб до відповідальності.

В січні НАЗК винесло припис директору НАБУ Артему Ситнику стосовно його заступника Гізо Углави за результатами перевірки декларацій останнього за 2015 та 2016 роки.