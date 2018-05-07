За минулу добу бойовики з важкого озброєння обстріляли будинки мирного населення на лінії розмежування, внаслідок обстрілу був поранений мирний житель, 1 український військовий загинув, 5 - поранених, 1 - отримав бойове травмування.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Гуцуляк.

"О 02.40, упродовж 20 хвилин, окупанти випустили 20 мін калібру 120 мм інфраструктурі населеного пункту Луганське", - повідомив він.

Також бойовики з боку окупованої Горлівки з артилерії калібру 122 мм здійснили 6 пострілів по Миколаївці та випустили 6 мін з міномету калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу знищено 2 житлові будівлі та 1 господарську будівлю", - додав Гуцуляк.

Також за інформацією ООС, 6 травня бойовики двічі обстріляли з артилерії калібрів 152 та 122 мм Зайцеве.

"У результаті цього обстрілу 1 людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок", - повідомив речник міноборони.

Загалом 6 травня бойовики здійснили 80 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів ООС.

За цей день троє українських військових були поранені, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

"Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, ще трьох захисників – задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Також 6 травня один український захисник загинув.

"Під час патрулювання група на Горлівському напрямку потрапила у засідку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок підриву БМП один наш військовослужбовець загинув, двох – було поранено", - сказав речник.

Наразі стан здоров’я двох поранених – задовільний. Їм надається допомога у лікарні.

7 травня в ООС уже зафіксували 12 обстрілів з боку окупантів.