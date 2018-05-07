Супрун прокоментувала припис НАЗК

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що попереджала Нацагентство з питань запобігання корупції про конфлікт інтересів у її підопічного ще у жовтні 2017 року.

Про це вона написала у Twitter.

"10.2017 МОН України перші повідомляємо НАЗК про можливий конфлікт інтересів одному з закладів. 12.2017 – отримуємо лист від НАЗК, що порушень не виявлено. 05.2018 – отримуємо припис від НАЗК про порушення вимог законодавства і вимогу провести службове розслідування", - написала Супрун.

10.2017 - @MoH_Ukraine перші повідомляємо НАЗК про можливий конфлікт інтересів одному з закладів

12.2017 - отримуємо лист від НАЗК, що порушень не виявлено

05.2018 - отримуємо припис від НАЗК про порушення вимог законодавства і вимогу провести службове розслідування

🤦‍♂ pic.twitter.com/nRUBvoDfTO — Уляна Супрун (@usuprun) May 7, 2018

Про те, чи буде проводити службове розслідування, та про можливі інші дії Супрун не повідомила.

Раніше НАЗК повідомило, що винесло припис в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун через конфлікт інтересів у її підопічного.