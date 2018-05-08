У Маріуполі демонтували провокативні білборди Опоблоку до 9 травня

У Маріуполі демонтували білборди з привітаннями з 9 травня від одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Про це пише проект Радіо Свобода Донбасс.Реалії.

"У Маріуполі місцеві активісти домоглися демонтажу білбордів до 9 травня, які вважають провокативними", - повідомляється в публікації.

Як і в багатьох інших містах сходу, тут днями з'явилися білборди з привітаннями зі "святом перемоги" від одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула, але в Маріуполі вони не провисіли і декількох діб.

Слоганами "Танки грязи не боятся" і "Победа будет за нами" - супроводжувалося привітання депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. В одній з локацій міста ця реклама ще й межувала з бордом пам'яті Небесної сотні.

Частину городян обурив і зміст постерів, і манера подачі самого привітання: зміст реклами багато жителів визнали обурливим для міста, яке не так давно пережило обстріли.

Як стверджують місцеві жителі, для робіт з демонтажу рекламних щитів був залучений комунальний транспорт, але міська влада коментувати інцидент не стала, пославшись на те, що не втручається в питання розміщення та демонтажу подібної продукції від рекламних агентств.

У прес-службі "Опозиційного блоку" і самого Олександра Вілкула на питання, хто демонтував рекламу і чи доречний її зміст, не відповіли.

У той же час, в інших містах Донецької області ця ж реклама продовжує висіти на вулицях.