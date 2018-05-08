Adidas видалила зі свого сайту продукцію з радянською символікою

Компанія Adidas видалила зі свого сайту колекцію спортивного одягу із зображенням герба Радянського Союзу і написами USSR (СРСР).

Пошукові запити по сайту компанії більше не видають продукцію з радянською символікою, одяг із сучасною російською символікою залишився.

Раніше повідомлялося, що компанія Adidas створила до Чемпіонату світу з футболу в Росії жіноче плаття, яке є частиною цілої серії, на якому демонструється герб Радянського Союзу і напис англійською "СРСР".

"Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки в модні предмети одягу. На це плаття надихнули футболки, які в 1991 році носила збірна Радянського Союзу, і вони були виготовлені з дихаючої тканини. Сукня прикрашена гербом, принтом USSR і номером 11 на спині ", - описує цей товар сама компанія.

Фірма також пропонувала придбати чоловічу футболку із радянською символікою.

Український інститут національної пам'яті нагадав "Adidas-Україна" про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.