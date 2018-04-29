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МЗС Туреччини: Загроза санкцій США не зупинить Анкару від купівлі С-400 в РФ

Неділя, 29 квітня 2018, 00:05

Туреччина відкинула застереження США щодо придбання в Росії систем протиповітряної оборони С-400.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що угода про купівлю російських С-400 на 2,5 млрд доларів підписана в грудні і не може бути переглянута.

За словами міністра, Росія "прискорює процес" із постачанням ракетних систем на прохання Анкари.

"Ми завершили процес із С-400. Це завершена угода… А підхід "запровадимо санкції, якщо ви купите" на Туреччину не діє. Туреччина цього не приймає", – наголосив він.

Водночас Чавушоглу заявив, що Туреччина готова придбати іншу зброю від членів НАТО.

Раніше державний секретар США Майк Помпео застеріг свого турецького колегу щодо придбання російської ракетної системи "земля-повітря". Він нагадав, що Анкара може зіткнутися з санкціями, якщо буде купівля С-400.

Заступник міністра оборони Туреччини у грудні заявив, що перші поставки ракетної системи плануються на перший квартал 2020 року.

Ця угода, як повідомлялося, вартістю 2,5 мільярда доларів, викликала занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборону Альянсу.

Теми: ТуреччинаСШАРосіязброя
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