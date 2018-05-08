ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, терористи зазнали втрат

118 переглядів
Вівторок, 8 травня 2018, 08:06

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойові дії тривали по всій лінії розмежування,  одного бойовика знищено.

Про це повідомляється у ранковому зведенні операції Об’єднаних сил за 7 травня.

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння.

В районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ у глиб української території.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь 122-мм артилерією по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів. 

Під час бойових дій, втрати Об’єднаних сил склали 2 поранених. Як повідомляється, їм надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, 5 поранено.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
powered by lun.ua
По темі
Доба на Донбасі: 1 військовий загинув, 6 - поранені 7 травня 2018, 14:19
ООС: 80 обстрілів, 1 військовий загинув 7 травня 2018, 07:23
Бойовики вночі обстріляли житловий сектор Луганського 6 травня 2018, 14:26
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, терористи зазнали втрат
У Сирії розбився російський військовий гелікоптер, усі на борту загинули
У Білорусі відправили за ґрати бойовика ОРЛО
Бразильського бойовика ОРДО Лусваргі відправили під арешт
Усі новини
Досвід

Як мешканці хрущовки на Дарниці заробляють на сортуванні сміття

психологія

Чому думки вголос можуть допомогати у вирішенні проблем