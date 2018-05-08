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ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, терористи зазнали втрат

Вівторок, 8 травня 2018, 08:06

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойові дії тривали по всій лінії розмежування,  одного бойовика знищено.

Про це повідомляється у ранковому зведенні операції Об’єднаних сил за 7 травня.

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння.

В районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ у глиб української території.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь 122-мм артилерією по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів. 

Під час бойових дій, втрати Об’єднаних сил склали 2 поранених. Як повідомляється, їм надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, 5 поранено.

"Українська правда" в Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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