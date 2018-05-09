Слободян: РФ може звинуватити у тероризмі затриманих біля Криму рибалок

Членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041", яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі.

Таке припущення в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Вони зараз будуть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності, "пришити" тероризм, контрабанду зброї, що завгодно. Звичайно, вони будуть це робити, щоб створити картинку того, що це не просто порушники, а диверсанти", – наголосив Слободян.

За його словами, навіть якщо не брати до уваги незаконність затримання українського судна російською стороною, порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином.

"Росія розглядає це як браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах. Але знову ж таки – за це у них передбачена адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою", – сказав він.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на заході від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму нібито за незаконний промисел камбали-калкана.



Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з п'яти громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

У ДПСУ повідомляли, що вивчають обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило до Росії ноту у зв’язку з затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно та екіпаж.

В коментарі "Українській правді" речник МЗС Мар'яна Беца наголосила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.