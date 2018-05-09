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В ООН також "глибоко розчаровані" виходом США із ядерної угоди з Іраном

Середа, 9 травня 2018, 06:38

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш "глибоко розчарований" рішенням президента США Дональда Трампа про вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Іранської ядерної програми і закликав інших учасників СВПД виконувати свої зобов'язання.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті ООН.

"Я послідовно підкреслював, що Спільний всеосяжний план дій щодо Іранської ядерної програми (СВПД) є важливим досягненням у сфері ядерного нерозповсюдження і дипломатії", - наголосив Гуттеріш.

"Будь-які питання, пов'язані з виконанням СВПД, потрібно вирішувати у рамках механізмів, передбачених угодою, а проблеми, що не стосуються безпосередньо ядерної програми Ірану - врегулювати без шкоди для угоди", - підкреслив він.

"Я закликаю всіх інших учасників СВПД повністю виконувати відповідні зобов'язання, а всі інші держави-члени - підтримати цю угоду", - додав генсек.

Раніше про розчарування рішенням Трампа заявила високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Як повідомлялось, Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Глава Білого дому підписав президентський меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

Тегеран назвав рішення США "незаконним і таким, що підриває дію міжнародних угод".

Водночас президент Ірану Хасан Роухані заявив про готовність відновити ядерні роботи після переговорів з представниками європейських держав, які підписали ядерну угоду.

Теми: СШАІранядерна зброяООН
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