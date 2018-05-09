ООС: 21 обстріл, 1 військовий загинув

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Середа, 9 травня 2018, 07:37

Минула доба в районі ООС характеризувалася збільшенням застосування бойовиками важкого озброєння - 1 військовий загинув, 4 - поранено.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 7:00 9 травня.

Наголошується, що бойові дії найбільш активно тривали на Кримському, Світлодарському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Зайцеве російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122-мм артилерію, міномети.

У районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Шахта Бутівка, Широкіного тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Підрозділи об’єднаних сил надавали адекватну відповідь", - підкреслили у прес-центрі.

"Окупанти 8 травня вкотре застосували по мирних мешканцях населених пунктів Зайцеве та Лоскутівка гармати 152 та міномети 120 калібрів. Снаряди влучили у житлові будинки та господарські будівлі", - наголосили в ООС.

За даними розвідки, одного окупанта знищено та 5 поранено.

У ніч 9 травня активні оборонні дії тривали, один український військовослужбовець загинув.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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