9 травня: На Арсенальній перекрили рух і встановили "рамки"

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Середа, 9 травня 2018, 08:37

У центрі Києва поблизу станції метро Арсенальна перекрито рух частиною вул.Московської та вул.Івана Мазепи у напрямку Площі Слави, на дорозі встановлено металеве перекриття та рамки металошукачів. 

Рух біля площі Слави також обмежено.

Очікується, що о 9:00 на Площі Слави за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Після цього о  9:30 глава держави буде присутній на складанні військової присяги майбутніх бійців 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, що відбудеться на території Нацмузею історії України у Другій світовій війні.

Біля виходу з метро на "Арсенальній" чергують посилені наряди поліції. 

На площі збираються люди, які візьмуть участь у заходах з вшанування пам’яті загиблих у війні, тут же охочим роздають квітки червоного маку як символу пам'яті. 

З 8:30 бажаючих взяти участь у церемонії почали пропускати через рамки у напрямку площі Слави.

 
 
 
усі фото - ельдар Сарахман

Українська правда
Теми: Київ святкування Порошенко
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