9 травня: На Арсенальній перекрили рух і встановили "рамки"

У центрі Києва поблизу станції метро Арсенальна перекрито рух частиною вул.Московської та вул.Івана Мазепи у напрямку Площі Слави, на дорозі встановлено металеве перекриття та рамки металошукачів.

Рух біля площі Слави також обмежено.

Очікується, що о 9:00 на Площі Слави за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Після цього о 9:30 глава держави буде присутній на складанні військової присяги майбутніх бійців 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, що відбудеться на території Нацмузею історії України у Другій світовій війні.

Біля виходу з метро на "Арсенальній" чергують посилені наряди поліції.

На площі збираються люди, які візьмуть участь у заходах з вшанування пам’яті загиблих у війні, тут же охочим роздають квітки червоного маку як символу пам'яті.

З 8:30 бажаючих взяти участь у церемонії почали пропускати через рамки у напрямку площі Слави. Вздовж дороги на відрізку від "Арсенальної" до площі Слави стоять армійці, які тримають прапори України.

О 9:15 церемонія покладання квітів до Вічного вогню за участі Петра Порошенка завершилася.

усі фото - ельдар Сарахман БІЛЯ ПЛОЩІ СЛАВИ РУХ ТРАНСПОРТУ ТАКОЖ ОБМЕЖЕНо, вздовж ЧАСТИНИ вул.Івана Мазепи ВІД "Арсенальної" прапори УКРАЇНИ тримають військові фото - іванна костіна

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з проведенням масових заходів 9 травня у Києві перекриють низку вулиць та одну площу.

У Нацполіції заявляли, що на свята 8 і 9 травня більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби.

У ДержНС також зазначали, що з 9:00 9 травня до 9:00 10 травня під час проведення в Україні заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.