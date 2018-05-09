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9 травня: На Арсенальній перекрили рух і встановили "рамки"

Середа, 9 травня 2018, 08:37
9 травня: На Арсенальній перекрили рух і встановили рамки
Фото Е.Сарахман

У центрі Києва поблизу станції метро Арсенальна перекрито рух частиною вул.Московської та вул.Івана Мазепи у напрямку Площі Слави, на дорозі встановлено металеве перекриття та рамки металошукачів. 

Рух біля площі Слави також обмежено.

Очікується, що о 9:00 на Площі Слави за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Після цього о  9:30 глава держави буде присутній на складанні військової присяги майбутніх бійців 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, що відбудеться на території Нацмузею історії України у Другій світовій війні.

Біля виходу з метро на "Арсенальній" чергують посилені наряди поліції. 

На площі збираються люди, які візьмуть участь у заходах з вшанування пам’яті загиблих у війні, тут же охочим роздають квітки червоного маку як символу пам'яті. 

З 8:30 бажаючих взяти участь у церемонії почали пропускати через рамки у напрямку площі Слави. Вздовж дороги на відрізку від "Арсенальної" до площі Слави стоять армійці, які тримають прапори України. 

О 9:15 церемонія покладання квітів до Вічного вогню за участі Петра Порошенка завершилася. 

 
 
 
усі фото - ельдар Сарахман
 
БІЛЯ ПЛОЩІ СЛАВИ РУХ ТРАНСПОРТУ ТАКОЖ ОБМЕЖЕНо, вздовж ЧАСТИНИ вул.Івана Мазепи ВІД "Арсенальної" прапори УКРАЇНИ тримають військові
 
 
фото - іванна костіна

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з проведенням масових заходів 9 травня у Києві перекриють низку вулиць та одну площу.

У Нацполіції заявляли, що на свята 8 і 9 травня більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби. 

У ДержНС також зазначали, що з 9:00 9 травня до 9:00 10 травня під час проведення в Україні заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.

Українська правда
Теми: КиївсвяткуванняПорошенко
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