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Нацкорпус прийшов під будівлю "Інтера"

Середа, 9 травня 2018, 10:20
Нацкорпус прийшов під будівлю Інтера
Укрінформ

Представники Нацкорпусу в середу зранку прийшли до будівлі телеканалу "Інтер".

Як повідомляє політсила в Facebook, націоналісти вимагають, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу Інтернет.

Крім того, Нацкорпус вимагає "позбавити ліцензії канал олігарха-колаборанта Льовочкіна, в ефірі якого системно проводиться антиукраїнська редакційна політика".

 
Фото Укрінформ

Як видно з опублікованого політсилою відео, націоналісти обклеїли будівлю телеканалу жовтими наліпками з написами "Інтер буде наш" та "Зробимо Інтер українським".

На відео також видно, що біля будівлі запалювали димові шашки.

 

Керівник центрального штабу Нацкорпусу Родіон Кудряшов заявив, що націоналісти планують блокувати роботу телеканалу, доки не буде прибрано з ефіру скандальний уривок.

 

Разом з тим, поліція Києва повідомила, що в акції "Національного корпусу" біля телеканалу "Інтер" бере участь близько 70 осіб.

"Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від радикальних і провокативних дій. Правоохоронці реагуватимуть на будь-які порушення та діятимуть відповідно до чинного законодавства", - наголосив начальник ГУ Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – сказав, зокрема, ведучий Андрій Доманський.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Українська правда

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Теми: Азов націоналістиІнтер
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