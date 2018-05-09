9 травня в Україні: Через заборонену символіку затримали понад 20 осіб

Станом на 13:00 в Україні затримано та складено протоколи на 10 осіб за використання і виготовлення забороненої символіки, щодо 14 осіб приймається рішення про складення адмінпротоколів.

Про це на брифінгу 9 травня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Щодо 10 осіб складені адмінпротоколи за ст. 173-3 КУпАП (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки). Крім того, до органів поліції доставлено 14 осіб за правопорушення, пов’язані з використанням забороненої комуністичної тоталітарної символіки. Дані осіб встановлюються", - повідомив Яровий.

Він уточнив, що затримання за порушення ст.173 КУпАП крім Києва, відбулися також у Запоріжжі, Полтавській і Харківській обл. Яровий повідомив, що також затримано керівника ГО "Січ", наразі вирішується питання щодо подальших дій правоохоронців.

"Там є адмінпорушення, він зламав турнікет", - повідомив заступник глави МВС.

Згодом у МВС пояснили щодо ситуації із активістом С14 Сергієм Мазуром, що під час спілкування між людьми із різними ідеологічними поглядами виник конфлікт.

"Поліція, аби уникнути ескалації, вивела учасників за межі проведення заходу. Сергія Мазура не було затримано і відносно нього адмінпротокол не складався", - повідомили в МВС.

У свою чергу начальник ГУ Нацполіціі у Києві Андрій Крищенко повідомив, що усі затримані у Києві - 6 осіб - наразі відпущені з райуправлінь поліції, зараз у поліції ще перебуває 1 людина, яка намагалася пронести на акцію газовий балончик.

Крищенко також уточнив, що рушницею, з якою один з затриманих намагався потрапити на акцію, виявилася непридатна до пострілу гвинтівка Мосіна і не є вогнепальною зброєю.

"Її оглянули експерти. Ще буде проведено експертизу. Чоловік йшов на якусь театралізовану виставу, але поліція вирішила його затримати і вилучити для перевірки", - зазначив начальник ГУ Нацполіції Києва.

За даними правоохоронців, в акції "Безсмертний полк" у Києві взяли близько 2 тис. осіб, і це - менше, ніж минулоріч.

Заступник глави МВС підтвердив, що під час акції було затримано Олену Бережну - мати загиблої екс-регіонала Ірини Бережної, на неї складено адмінпротокол за ст. 173.

Як зазначив Яровий, станом на 12:00 в Україні тривало близько 1250 заходів, участь у яких беруть понад 365 тисяч осіб.

"Грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано... Посилений режим несення служби правоохоронцями буде, поки не впевнимося, що усі заходи проведено", - заявив представник МВС.