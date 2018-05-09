Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

9 травня: За тоталітарну символіку - дві справи і 16 адмінпротоколів

Середа, 9 травня 2018, 16:58

Загалом в Україні під час заходів з нагоди 9 травня за вчинення різних правопорушень до відділків поліції доправлено 28 осіб.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Щодо двох громадян - у Хмельницькій та Полтавській обл. - було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 КК - "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Щодо 16 осіб було складено адмінпротоколи за ст.173-3 КУоАП "виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

"4 таких протоколи складено у Києві, 6 - на Запоріжжі, 3 - у Дніпропетровській, 2 - в Одеській, 1 - у Хмельницькій обл.", - повідомив Тракало.

Загалом участь у заходах з нагоди 9 травня в Україні взяли близько 400 тис. громадян, найбільш масовими заходи були у Києві, в Одеській, Херсонській, Миколаєвській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомляв, що станом на 13:00 в Україні було затримано та складено протоколи на 10 осіб за використання і виготовлення забороненої символіки, щодо 14 осіб рішення про складення адмінпротоколів вирішувалося. 

За інформацією начальника ГУ Нацполіціі у Києві Андрія Крищенка, усіх затриманих у Києві - 6 осіб - було відпущено з райуправлінь поліції.

За даними правоохоронців, в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб. Загалом в Україні відбувалося близько 1250 заходів, участь у яких брали понад 365 тисяч осіб.

Фоторепортаж про День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що пройшов у  Києві, дивіться тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясвяткуванняКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: