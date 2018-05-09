9 травня: За тоталітарну символіку - дві справи і 16 адмінпротоколів

Загалом в Україні під час заходів з нагоди 9 травня за вчинення різних правопорушень до відділків поліції доправлено 28 осіб.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Щодо двох громадян - у Хмельницькій та Полтавській обл. - було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 КК - "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Щодо 16 осіб було складено адмінпротоколи за ст.173-3 КУоАП "виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

"4 таких протоколи складено у Києві, 6 - на Запоріжжі, 3 - у Дніпропетровській, 2 - в Одеській, 1 - у Хмельницькій обл.", - повідомив Тракало.

Загалом участь у заходах з нагоди 9 травня в Україні взяли близько 400 тис. громадян, найбільш масовими заходи були у Києві, в Одеській, Херсонській, Миколаєвській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомляв, що станом на 13:00 в Україні було затримано та складено протоколи на 10 осіб за використання і виготовлення забороненої символіки, щодо 14 осіб рішення про складення адмінпротоколів вирішувалося.

За інформацією начальника ГУ Нацполіціі у Києві Андрія Крищенка, усіх затриманих у Києві - 6 осіб - було відпущено з райуправлінь поліції.

За даними правоохоронців, в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб. Загалом в Україні відбувалося близько 1250 заходів, участь у яких брали понад 365 тисяч осіб.

Фоторепортаж про День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що пройшов у Києві, дивіться тут.