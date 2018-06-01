У лікарні помер сержант: закрив собою доньку від обстрілу на Донбасі

В обласній клінічній лікарні Мечникова в Дніпрі помер військовий ЗСУ, який, ціною власного життя, 25 травня врятував на Донбасі свою доньку.

Про це у Facebook повідомив головний лікар госпіталю Сергій Риженко.

Медик повідомив, що військовий служив на Донбасі з власною донькою-медиком Ярославою.

"Микола, старший сержант, 48 років з Кіровоградської області. Дочка - Ярослава, санінструктор тієї ж частини", - повідомив він.

25 травня вони потрапили під обстріл, того ж для їх доставили у лікарню в Дніпрі.

За словами Риженка, міна вибухнула в трьох метрах від них, щоб врятувати доньку "Микола своїм тілом накрив її".

"У нього важке осколкове поранення голови. У дочки - акубаротравма, струс", - додав він.

Лікар повідомив, що Ярослава одужує, а її батько переніс безліч операцій, але не зміг вижити.

"Вночі всі кращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце. Ще один герой став жертвою", - написав Риженко.

25 травня внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення, ще один — бойове травмування.