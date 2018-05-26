ООС: у п'ятницю постраждало 3 військових

25 травня внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення, ще один — бойове травмування.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в суботу.

За його словами, наразі всі поранені військові перебувають у медичних закладах.

Загалом усі 33 ворожих обстріли, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

У бік українських військових, не враховуючи звичайне озброєння, противником було випущено понад 30 артилерійських снарядів калібрів 152 та 122 мм, понад 120 мінометних мін різних калібрів та здійснено 10 пострілів з танку. Всі ці системи заборонені Мінськими домовленостями.

Військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю.