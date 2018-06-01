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Підліток, збитий у Києві поліцейським, "стабільно важкий"

П'ятниця, 1 червня 2018, 11:25
Підліток, збитий у Києві поліцейським, стабільно важкий
dtp.kiev.ua

13-річного хлопця, якого в Києві на вулиці Григоренка збив поліцейський автомобіль, двічі прооперували, він перебуває в реанімації.

Про це повідомив телеканал "112 Україна" з посиланням на головного лікаря Охматдиту Юрія Довбню

"Медики стабілізували стан 13-річного хлопчика, якого вчора вечері збив поліцейський автомобіль на столичних Позняках", – сказав ведучий.

Підліток на велосипеді перетинав дорогу на пішохідному переході – і на нього на швидкості налетіла поліцейська машина, яка нібито виконувала спецзавдання.

Із множинними переломами та черепно-мозковою травмою підлітка доставили в Охматдит.

Його оперували майже всю ніч, розповів заступник головного лікаря Юрій Довбня.

"Хірурги наклали зовнішні фіксатори на гомілку та плече. Щодо травми голови – оперативне втручання поки що не потрібне", – переповів ведучий телеканалу.

Потерпілий у реанімації, його стан стабільно важкий.

Ввечері 31 травня у Києві машина МВС, яка виконувала спецзавдання, збила неповнолітнього велосипедиста. Одразу за цією машиною біля місця події прослідував кортеж президента Петра Порошенка.

В Адміністрації президента заперечують, що авто МВС входило у сам кортеж. Однак джерела УП у правоохоронних органах стверджують, що велосипедиста збило передове авто супроводу, яке слідувало перед кортежем президента.

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 ККУ).

Після ДТП, аби не було самосуду від місцевих мешканців, поліцейські пересадили колегу в своє авто.

Поліція стверджує, що їхній "Фольксваген" виконував спецзавдання – і близько 21:00 збив хлопчика на велосипеді.

ДТП на Григоренка
ДТП на Григоренка
dtp.kiev.ua

"Обоє співробітників поліції, які були в автомобілі, в присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері" – і прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь", – заявили в поліції Києва.

Там пообіцяли, що причетні до ДТП пройдуть і нарколога.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївполіція
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