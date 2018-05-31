У Києві авто із супроводу Порошенка збило велосипедиста, в АП заперечують

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Четвер, 31 травня 2018, 21:53

У Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували.

Про це УП повідомило джерело у правоохоронних органах.

"У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ "НОВУС" на нерегульованому пішохідному переході авто із супроводу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався по переходу, останнього було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом ЗЧМТ (Закрита черепно-мозкова травма – УП), перелом ноги", - розповіло джерело.

За його інформацією, потерпілому велосипедисту 13 років, у нього перелом руки і ноги.

"Це була передова машина, президент їхав через один кілометр", - додало джерело.

Водночас у прес-службі адміністрації президента у коментарі УП заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

"Вказане авто не є частиною кортежу президента", - наголосили в АП.

6 березня 2018 року кортеж Порошенка збив 88-річного чоловіка у центрі Києва.

 
 
 
 
 
 

Українська правда
Теми: ДТП Порошенко Київ
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