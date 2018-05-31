Велосипедиста збило авто, яке було на спецзавданні - поліція

Поліцейське авто, яке збило хлопчика-велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Автопригода із участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21-ї години. "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, "швидка" доставила його в лікарню", - йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група, співробітники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки.

"Проводиться огляд місця аварії та встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено орган, що проводитиме розслідування", - зазначають у поліції Києва.

Пізніше у поліції додали, що "обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері": прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь".

Крім того, поліцейських доставляють до лікаря-нарколога, щоб відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп'яніння.

31 травня у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували.

Водночас у прес-службі адміністрації президента у коментарі УП заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.