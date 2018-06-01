Данилюк у листі нардепам попередив про можливий стрибок інфляції

Міністр фінансів Олександр Данилюк розіслав народним депутатам листа, в якому закликає негайно ухвалити закон про антикорупційний суд і тим самим розблокувати фінансування від МВФ.

Про це свідчить копія листа, яку отримала "Українська правда".

Данилюк просить нардепів "відкласти в сторону усі існуючі політичні суперечки" і "прийняти рішення історичної важливості".

"Нагадую, що затверджений Парламентом державний бюджет на 2018 рік базувався на припущенні, що Україна успішно реалізує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це передбачає, в тому числі, створення Вищого антикорупційного суду. Критично важливим є голосування за закон в узгодженій з нашими міжнародними партнерам редакції", - пояснює посадовець.

Він попереджає, що якщо Верховна Рада не ухвалить цього рішення, на країну чекають "серйозні фінансові та політичні наслідки".

Данилюк нагадує, що невиконання програми МВФ позбавляє Україну можливості отримати кредити на фінансування держбюджету і довіри іноземних інвесторів. І це, за словами міністра, на тлі того, що протягом наступних п'яти років Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами більше 23 млрд доларів.

"У разі зриву програми видатки бюджету 2018 року мають бути скорочені на суму близько 4 млрд доларів. Для стабілізації ситуації держава буде змушена витрачати свої золотовалютні резерви, що призведе до девальвації гривні та стрибку інфляції", - наголошує він.

Головний фінансист країни прогнозує, що подібний сценарій є загрозою національній безпеці країни та "відкине державу в розвитку на роки назад".

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов’язань перед міжнародними партнерами.

При цьому МВФ наполягає на невідкладному запроваджені в Україні закону про антикорупційний суд, в якому будуть враховані поправки для повної відповідності закону умовам програми фонду EFF і зазначеним у ній зобов'язаннями країни, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

Детальніше про це – в статті "Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка".