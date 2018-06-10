ДТП за участю поліцейського авто на Харківщині: 1 загиблий

У місті Ізюм Харківської області 9 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля поліції - унаслідок аварії 1 людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що ДТП сталося 9 червня близько 18:40 у провулку Залікарняному в місті Ізюм.

"За попередніми даними, 25-річний водій автівки "BMW" виїхав на зустрічну смугу руху, у результаті чого допустив зіткнення із службовим автомобілем Ізюмського відділу поліції під керуванням 32-річного працівника групи реагування патрульної поліції.

Унаслідок події водій "BMW" від отриманих травм помер, 24 та 25-річні пасажири даної автівки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У якому стані перебуває патрульний, у поліції не поінформували.

"Огляд місця події слідчо-оперативною групою триває. Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявили у відділі комунікації.