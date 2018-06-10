Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП с участием полицейского авто на Харьковщине: 1 погибший

Воскресенье, 10 июня 2018, 01:45

В городе Изюм Харьковской области 9 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции - в результате аварии 1 человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что ДТП произошло 9 июня около 18:40 в переулке Заликарняном в городе Изюм.

"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

В результате происшествия водитель "BMW" от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

 

В каком состоянии находится патрульный, в полиции не сообщили.

"Продолжается осмотр места происшествия следственно-оперативной группой. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в отделе коммуникации.

 

Темы: Харьковская областьДТПполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Харьковская область
Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину, есть раненая
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый
Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: