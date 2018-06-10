ДТП с участием полицейского авто на Харьковщине: 1 погибший

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Воскресенье, 10 июня 2018, 01:45

В городе Изюм Харьковской области 9 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции - в результате аварии 1 человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что ДТП произошло 9 июня около 18:40 в переулке Заликарняном в городе Изюм.

"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

В результате происшествия водитель "BMW" от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

 

В каком состоянии находится патрульный, в полиции не сообщили.

"Продолжается осмотр места происшествия следственно-оперативной группой. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в отделе коммуникации.

 

Темы: Харьковская область ДТП полиция
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