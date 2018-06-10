ДТП с участием полицейского авто на Харьковщине: 1 погибший
В городе Изюм Харьковской области 9 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции - в результате аварии 1 человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что ДТП произошло 9 июня около 18:40 в переулке Заликарняном в городе Изюм.
"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.
В результате происшествия водитель "BMW" от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
В каком состоянии находится патрульный, в полиции не сообщили.
"Продолжается осмотр места происшествия следственно-оперативной группой. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в отделе коммуникации.