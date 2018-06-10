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Лідери країн G7 створять спільний механізм реагування на дії "ворожих держав"

Неділя, 10 червня 2018, 02:40

Лідери країн "Великої сімки" на саміті у Канаді домовились про створення механізму реагування на зловмисні дії "ворожих держав".

Про це йдеться у прес-релізі уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що нова угода дає зрозуміти: зловмисні дії РФ чи інших держав не будуть залишатися без відповіді", - йдеться у повідомленні.

"Я вітаю угоду між лідерами G7 про обмін інформацією, координацію дій і розробку стратегій для захисту нашої демократії. для протистояння загрозам", - заявила Мей.

Угодою передбачається створення нового механізму швидкого реагування країн G7 у разі різних міжнародних загроз, таких як кібератаки, на зразок вірусу NotPetya, або інцидентів, подібних отруєнню екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

"У рамках цього механізму країни обмінюватимуться розвідданими про ворожу активность, необхідні технології і практики, покращуватимуть взаєморозуміння між країнами-партнерами та співпрацюватимуть з метою зміцнення інфраструктури держав", - наголошується у прес-релізі.

"Я вітаю визнання "Великою сімкою" необхідності зберігати санкції проти Росії, з огляду на неспроможність РФ сповна втілити Мінські угоди в Україні", - також підкреслила Мей, передає "Укрінформ".

"Ми погодилися й надалі залишатися готовими до подальшого вжиття обмежувальних заходів стосовно Росії у разі потреби", - додала вона.

Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що можливість повернення Росії в G8 наразі взагалі не розглядається.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. 

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Читайте також: "Повернення Росії до "Великої сімки": причини і наслідки гучної заяви Трампа".

Теми: G7РосіяВелика БританіяКанада
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