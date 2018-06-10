Лидеры стран G7 создадут совместный механизм реагирования на действия "враждебных государств"

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Канаде договорились о создании механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств".

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия РФ или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.

"Я приветствую соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработку стратегий для защиты нашей демократии для противостояния угрозам", - заявила Мэй.

Соглашением предусматривается создание нового механизма быстрого реагирования стран G7 в случае различных международных угроз, таких как кибератаки, вроде вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"В рамках этого механизма страны будут обмениваться разведданными о враждебной активности, необходимыми технологиями и практиками, улучшать взаимопонимание между партнерами и сотрудничать в целях укрепления инфраструктуры государств", - отмечается в пресс-релизе.

"Я приветствую признание "Большой семеркой" необходимости сохранять санкции против России, учитывая несостоятельность РФ вполне воплотить Минские соглашения в Украине", - также подчеркнула Мэй, передает "Укринформ".

"Мы согласились и в дальнейшем оставаться готовыми к дальнейшему принятию ограничительных мер в отношении России в случае необходимости", - добавила она.

В то же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возможность возвращения России в G8 пока вообще не рассматривается.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение России в G8.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8 и считает "двадцатку" перспективным форматом на будущее.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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